Sylvia Pasquel le contesta a Adela Micha: “sí se pasó”

A raíz de que se dio a conocer la noticia de que la primera actriz Silvia Pinal fue internada, Sylvia Pasquel le contesta a Adela Micha.

Y es que, la periodista y conductora causó polémica luego de que saliera a la luz un video en donde comentó que la actriz pronto moriría.

Motivo por el cual se convirtió es tendencia en redes sociales y sus palabras incluso llegaron a oídos de la hija de Silvia Pinal.

Ante ello, Sylvia Pasquel reveló que Micha no dudó en contactarse con ella para pedirle una disculpa y aclarar la situación.

“Ella me mandó un mensaje diciéndome que se habían malinterpretado sus palabras. La verdad yo ni sabía lo que había pasado. Porque Adela me habló, me entrevistó y después me mandó un mensaje diciéndome que está muy apenada”.

“Que se había malinterpretado, que mi hermana Alejandra estaba muy enojada con ella. Y yo le dije: ‘la verdad no sé de qué me estás hablando’. Pero me envían el video y se lo reenvié diciéndole, ‘sí te pasaste, esos comentarios no se valen’. Pero ya me había entrevistado”, comentó.