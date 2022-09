Surgen nuevos rumores que la maternidad de Amber Heard es falsa

La actriz está generando nuevas especulaciones sobre su hija Oonagh Paige Heard.

Amber Heard ha sido criticada por supuestamente fingir la existencia de su hija Oonagh Paige Heard, todo surgió debido a que algunos usuarios de redes sociales notaron que en una imagen de Heard empujando un cochecito junto a su novia Eve Barlow en Israel se volvió viral.

Ademas la identidad de la bebé Oonagh Paige Heard ha sido cuestionada por fanáticos que sospechan que no es real y es solo una bebé alquilada.

Amber allegedly rents a baby for photo shoots and does not have one of her own, as she claims. #RentalBaby

Otro usuario en la plataforma escribió: “Mi pregunta con esta foto de Amber empujando la carriola. Su hija sería demasiado grande para estar en el tipo de cochecito acostado como este. Su bebé tendría casi 17 meses. Entonces, ¿qué hay realmente en ese cochecito?”.

También se cuestionó por qué no se ha visto a Heard empujando cochecitos y nunca cargando a su bebé como lo hacen otras celebridades.

Además el mismo usuario que cuestionó la maternidad de Amber por un correo que recibió de una fuente cercana a la actriz aunque no ha sido verificada.

Estas acusaciones ocurre en medio de meses de burlas y acusaciones contra Heard, muchas de las cuales incluyen acusaciones de comportamiento “abusivo” y “obligar” a Eve Barlow a ” apaciguar ” a Amber Heard.

Thank you for the thorough analysis of the situation. You made a great point I completely missed: "Heard's last post with her daughter was on April 9, prior to her loss in the defamation lawsuit."

Let's see if this post sparks new photos.https://t.co/KWIG3grIyX

— Forman Media Outlet (@TheDUIGuyPlus) August 10, 2022