Shakira sorprende al apoyar a Lewis Hamilton en el Gran Prix de la Fórmula 1

La reconocida cantante colombiana, Shakira, ha vuelto a acaparar la atención de los medios al hacer una inesperada aparición en el autódromo Circuit de Barcelona-Cataluña. Acompañada de sus hijos Milán y Sasha, la artista fue captada durante el Gran Premio de España, donde mostró su apoyo al talentoso piloto Lewis Hamilton, quien obtuvo el segundo puesto en la emocionante carrera.

🚨 | Novas fotos de Shakira no Grand Prix de Barcelona. pic.twitter.com/REcdcOrZQV

📸 | Shakira durante o Grand Prix de Barcelona. [via GettyImages] pic.twitter.com/FETgYCUnhf

Este sorpresivo gesto de Shakira ha desatado todo tipo de especulaciones en torno a un posible romance entre la cantante y el destacado deportista. Aunque ambos han mantenido sus vidas personales en privado, su cercanía en este evento ha generado rumores y ha dejado a los fans con la incógnita de si hay algo más que una simple amistad entre ellos. ¿Podría estar naciendo una nueva historia de amor?

El Gran Prix de la Fórmula 1 no solo ha contado con la presencia de Shakira, sino que otros rostros famosos también se han dejado ver cerca de los monoplazas. Desde el jugador de baloncesto Pau Gasol hasta las estrellas del fútbol como Mbappé y Neymar, e incluso la talentosa cantante Rosalía, el evento ha reunido a una constelación de celebridades que no han querido perderse la acción y la emoción de la competencia automovilística.

Rosalía & Neymar at the F1 Grand Prix of Spain 🏁 pic.twitter.com/RYeTC5WizV

