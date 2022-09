Sergio Mayer Mori asegura que su familia pagó el parto de Mila y que costó más de 1 millón de pesos

La guerra de declaraciones entre Natália Subtil y Sergio Mayer Mori continúan y la modelo nuevamente ha alzado la voz después de recibir unos mensajes del actor de 24 años.

Fue para el programa ‘De primera mano’ que la brasileña decidió exhibir una serie de mensajes que recibió por parte del padre de su hija, los cuales habrían sido mandados para hacerla quedar mal, pues están fuera de la realidad.

En los mensajes, Mori le reclama a Natália por ventilar en los medios de comunicación que ella costeó el parto y que fue su familia quien lo pagó, incluso da una cantidad exagerada de lo que supuestamente habría pagado.

“Yo no sé en qué mundo vives que a mi me escribes cosas como lo del parto. Entiendo que lo dagas a los medios porque ellos no saben nada y te creen todas tus mentiras. Pero a mi qué me dices? Si sabes perfecto que no pusiste un solo peso del parto. Lo pago mi familia. Y para tu información fue cerca de 1 millón de pesos. Por el hospital que escogiste. Y los días que te quedaste. Entonces ahí es obvio que no tienes idea de qué estás hablando. Avísame cuando tengas la info de la escuela y con mucho gusto pongo mi parte que me corresponde”, son los mensajes que Natália compartió al programa.