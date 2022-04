Selena Gomez estrena nuevo cambio de look

Sin duda alguna, Selena Gomez se ha convertido en una de las celebridades más camaleónica al probar varios estilos en su cabellera, pues la hemos visto con su larga melena castaña incluso probando el rubio.

En sus recientes apariciones públicas, Selena había mantenido durante un largo periodo su corte bob, pero en las últimas horas sorprendió a sus más de 309 millones de seguidores de Instagram al presumir su nuevo corte que incluye flequillo.

“Nuevo cabello. ¿Quién es?”, escribió la interprete en la descripción de la fotografía que ya acumula más de 6 millones de reacciones en la plataforma y por supuesto se ha llenado de los mejores halagos por parte de sus más fieles seguidores.

Aunque en febrero de hace dos años, Selena llevaba un look similar, ahora lo ha recortado mucho más manteniendo su color natural de cabello.

Lo que también ha trascendido es que la cantante ha sido la inspiración de Britney Spears para realizarse un tatuaje.

“Realmente no me gustan los tatuajes, pero Dios mío… ¿Qué tan hermoso es esto? @selenagomez me ha inspirado para conseguir otro 🤷🏼‍♀️😍 !!!”, se puede leer en la descripción del tatuaje que se realizó Selena recientemente en su cuello.