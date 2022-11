Sandra Echeverría revela que está separada de Leonardo de Lozanne

Fue en una reciente conversación que Sandra Echeverría entabló en el podcast Señoras Punk, donde reveló que está en un proceso de separación de Leonardo de Lozanne después de estar 11 años juntos.

La actriz compartió en el podcast, conducido por Amandititita, Iliana Rodríguez y Tania Zarak, que ha vivido semanas muy complicadas porque está separándose, incluso reveló que ahora duerme con su hijo.

“De repente empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas, que de repente uno idealiza a la otra persona y quieres que sea de cierta forma y de repente no es y entonces ya te frustra entonces hemos pasado por ese momento y ahorita estamos en una separación”, reveló Sandra.

Sandra confesó que es muy doloroso porque sus papás también se divorciaron justo cuando ella tenía 11 años y ella quería evitar que su hijo pasara por lo mismo.

“Yo no quería eso para mis hijos, yo no quería que ellos tuvieran que sufrir, yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil, no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida, finalmente me importa que él está bien y que yo esté bien y finalmente si vamos a estar mejor separados, pues venga”, agregó.