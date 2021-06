Salma Hayek recibe estrella en Hollywood

Después de una larga carrera, Salma Hayek recibe estrella de Hollywood y lo anunció en su cuenta de Instagram.

Fue durante este jueves de antaño, cuando Salma Hayek decidió dar a conocer esta emocionante noticia usando una fotografía en la que aparece con un gesto de asombro.

“Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella ⭐️ en el paseo de la fama de Hollywood! Hace unos minutos

Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años”, escribió en la descripción de la postal.