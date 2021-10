Ricky Martin rompe el silencio y muestra cómo luce su rostro

Este inicio de semana el rostro de Ricky Martin causó controversia en redes sociales, pues lucía muy diferente. Lo que muchos usuarios de diferentes plataformas viralizaron con memes era que se había hecho algunos retoques por cómo lucía el cantante.

Después de algunos días el equipo del puertorriqueño mandó un comunicado para aclarar que no se trataba de una cirugía estética y aseguraron que Ricky Martin sufrió una reacción alérgica en su dermis y por eso lucía tan extraño.

Finalmente, este viernes Ricky decidió romper el silencio y a viva voz explicó que no era una malformación por una cirugía estética sino que su rostro reaccionó mal a un tratamiento que se puso, pero no quiso cancelar las entrevistas que ya estaban pactadas.

“Muchos de ustedes están muy preocupados, porque supuestamente me hice algo en la cara, pero yo no me hice nada en la cara, te lo juro mira tengo líneas, si me pongo bótox, si me pongo filers se los hubiese dicho. Pero ese día de la entrevista lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multi vitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara que yo creo que me inflamé”, explicó en sus historias breves de Instagram.