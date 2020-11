Revelan el precio oficial de Disney Plus en México

Desde hace algunos meses se filtró en redes sociales que Disney Plus llegaría a México durante los primeros días de noviembre y ahora es un hecho que ha emocionado a todos sus seguidores, quienes están a nada de contratar el servicio.

El próximo 17 de noviembre Disney Plus llegará y para su arribó hay una promoción especial para que puedas disfrutar de la plataforma durante un año con un costo de mil 359 pesos.

— Disney Plus Info (@DisneyPlusInfo) November 3, 2020

Esta oferta de lanzamiento solo durará algunos días por lo que si quieres ser de los primeros en contratar este servicio, tienes que hacerlo ahora.

Aparentemente no es tan caro como muchos afirmaban, ya que por 113 pesos mensualmente, tendrás acceso a todo el contenido de la plataforma y por supuesto, esta promoción estará activa hasta el 16 de noviembre.

A pesar del precio y la oferta, las redes reaccionaron con memes y humor ante la llegada de una plataforma que se suma a Amazon, HBO, Netflix y más.

Aviso parroquial no. 2: YA PODEMOS CONTRATAR DISNEY+ EN MÉXICO POR LA MÓDICA CANTIDAD DE $1,359 MXN POR UN AÑO pic.twitter.com/H53ZARVzx4

yo después de ver que Disney Plus ya está disponible en México pero por más que quiera tenerlo no me alcanza para poder pagarlo pic.twitter.com/yrXgxDz7HS

— jose sin acento 👻 (@JosDelReal) November 3, 2020