Regina Blandón responde de manera épica a un hombre que la criticó por usar lenguaje inclusivo

La actriz ha sabido perfectamente cómo responder a sus retractores a través de Twitter y recientemente Regina Blandón respondió a un usuario de la plataforma para defender el lenguaje inclusivo.

Por medio de su cuenta Regina ha demostrado varias ocasiones su apoyo a la comunidad LGBTI+, dw hecho, en sus últimas conferencias y durante sus entrevistas habla con lenguaje inclusivo, lo que ha sido criticado por muchas personas como a un hombre que se le fue encima.

“Viendo un promocional donde anuncian unos premios al teatro nacional, no puede ser que insistan en su letrita ‘E’, Regina Blandón cuando lo está promocionando. Recuerden, inclusión es que incluyan gente de capacidad diferente en los premios, por citar un ejemplo”, se desahogó Víctor Haragán.

Aunque su critica hubiera pasado desapercibida en la plataforma decidió etiquetar a la actriz quien no se quedó callada y respondió.

Sale, campeón, anotado. Duérmete otro ratito, si quieres. https://t.co/KIYL7sftxg — Regina Blandón (@ReginaBlandon) October 10, 2022

No es la primera vez que Blandón que defiende el lenguaje inclusivo ya que asegura que permite a muchas personas sentirse seguras en torno a una figura.

“Hacemos lo que se puede, de pronto se me olvida (usarlo) pero es porque me estoy acostumbrada a tratar de incluirlo en todos lados, pero ahí vamos. Lo único que tenemos que hacer es escuchar, hablando desde un privilegio absoluto, lo que me queda (por hacer) es escuchar y brindar mi plataforma que, por suerte y por azares del destino, llego a más gente, entonces qué mejor que usarla para eso también”, dijo para la revista Quién.

Así respondió Martín Altomaro a criticas por su relación con Regina Blandón y la diferencia de edades