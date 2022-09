Así respondió Martín Altomaro a criticas por su relación con Regina Blandón y la diferencia de edades

Desde hace un par de años, la relación entre Regina Blandón y Martín Altomaro causó revuelo en redes, sobre todo por la diferencia de edades, ya que el protagonista de ‘Soy tu fan’, le lleva 14 años a la actriz.

En recientes declaraciones del actor, defendió su relación con Blandón, tras recibir críticas por esta diferencia de edades, pero también debido a que iniciaron su romance tras el divorcio de Regina.

Aunque ambos mantienen su vida privada bajo mucha reserva, no han dejado de compartir con sus seguidores fotografías juntos.

Fue en la alfombra roja de la premiere de la película ‘Soy tu fan’, en donde el actor fue cuestionado en varias ocasiones si diferencia de edades le preocupa, a lo que respondió que eso no le preocupa y si para el amor no hay edad expresó: “Definitivamente, ¿quién dijo?”, contestó el actor quien no dio más detalles de su romance y mostró que su relación continúa mejor que nunca.

Sobre su relación, Martin aseguro que a veces es más gruñón que lo que se ve en su personaje de Nico, en ‘Soy tu fan’, además agregó que Regina no la pudo acompañar por cuestiones laborales.

La pareja no ha dado detalles de cómo inició su relación, pero existen rumores que indican que comenzó en el año 2019 con un proyecto de teatro y posteriormente volvieron a coincidir en el cine.

Ana Claudia Talancón comparte nuevas imágenes del regreso de ‘Soy tu fan’