Regina Blandón asegura que Bibi no sería provida

La actriz despertó una polémica en Twitter después de responder una imagen en la que aseguraban que su personaje sería provida.

Regina Blandón se ha caracterizado por nunca quedarse callada y defender su pensamiento en todo momento. Sobre todo en la plataforma que se presta mucho al debate y es que en la misma le preguntaron si su personaje Bibi de ‘La Familia P. Luche, sería provida.

De inmediato la actriz respondió que no, pero ahí es cuando se generó la polémica en la Twitter, incluso ‘Bibi’ se convirtió en tendencia.

“Claro que no. Bibi siempre investiga, lee, se informa… Una persona “pro-vida” no es alguien que, creo yo, investigue, lea o se informe lo suficiente como para ver que legalizar el aborto es un tema de salud pública y de tener el derecho a decidir, no de creencias personales.