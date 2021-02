Demandan a Kanye West por 25 millones de euros

Sin duda alguna, el nombre de Kanye West, fue el más polémico en los últimos meses, no solo su religión, sus intenciones por ser presidente de Estados Unidos o su escandaloso matrimonio. Ahora lo encierra otra polémica más.

El rapero fue demandado por 800 empleados, quienes trabajaron en sus servicios religiosos dominicales.

Ahora Kanye West presenta dos denuncias debido a que ha incumplido con los pagos y las condiciones laborales, los empleados exigen 25 millones de euros es decir 30 millones de dólares, por estas demandas colectivas.

A Literal Chorus of Claimants Are Suing Kanye West for Mistreatment and Unpaid Wages; Class-Action Suit Now Totaling $30M https://t.co/qXZSaqREk0 pic.twitter.com/QjEtbCh4zD

— The Root (@TheRoot) February 2, 2021