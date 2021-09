Rapero asegura que se implantó cadenas de oro en la cabeza

El joven rapero, reconocido como Dan Sur también tiene una dentadura de 80 quilates y se viralizó en redes sociales debido a que asegura ser el primero en someterse a un implante de este tipo.

Dan Sur asegura que tiene implantes de cadenas de oro como cabello, además otras declaraciones que han llamado la atención de los usuarios en redes sociales es que asegura que es de otro planeta, que su sangre es dorada y que tiene pacto con el diablo.

Fue en abril de este año, a través de su cuenta de TikTok cuando el rapero compartió su primer vídeo usando las cadenas y en repetidas ocasiones intenta convencer a sus casi 2 millones de seguidores que las cadenas que usa son de oro.

En sus vídeos responde continuamente las preguntas de sus seguidores y le cuestionaron si puede dormir bien.

Dan Sur asegura en sus vídeos que no quiere que le copien su estilo, incluso confesó que no dará los datos de cirujano que le hizo este doloroso procedimiento ya que no quiere ver a otros con su look.

