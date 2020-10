Paty Navidad vuelve a la polémica con las tres mentiras más grandes de la historia

La actriz volvió a causar polémica a través de su cuenta de Twitter al hablar sobre “las tres mentiras más grandes y crueles de nuestra historia actual”.

Aunque no es una novedad que Patricia Navidad cause este tipo de reacciones en las redes sociales, ya que los tuits que comparte sobre el coronavirus y las vacunas han sido un verdadero debate.

Esta ocasión habló sobre la llegada del hombre a la Luna, del atentado a las Torres Gemelas y el coronavirus, pero otro tema del que ha hablado anteriormente que es el calentamiento global. Para la actriz estos sucesos son una gran mentira.

Por supuesto que este tuit causó revuelo entre sus fanáticos y comenzaron las criticas hacia la actriz, pero eso no fue todo también aseguró que el calentamiento global no existe y lo que en realidad vivimos es una era gélida.

“El Calentamiento global no existe, actualmente estamos viviendo una era gélida, por eso y más razones modificaron el nombre a Cambio climático”, explicó la actriz en su tuit y que estos cambios son parte de la naturaleza.

El Calentamiento Global NO existe, actualmente estamos viviendo una era gélida, por eso y más razones modificaron el nombre a Cambio Climático, los cambios de clima son parte de la naturaleza, pero si pueden provocar calentamiento Global con distintas Armas geológicas como HAARP.

Finalmente regresó al tema por el que ha sido duramente señalada en los últimos meses ya que aseguró que no existe ningún rebrote por el virus y sigue siendo un plan de control.

No hay ningún #Rebrote y no hay ninguna pandemia, los virus de gripe existen desde siempre y actúan en cualquier época del año, más aún en invierno. El supuesto “Re-brote”, lo han venido anunciando desde hace tiempo y no porque sean adivinos, simplemente es PLANdemia y control.💔

— 𝖯𝖺𝗍𝗋𝗂𝖼𝗂𝖺 𝖭𝖺𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 🇲🇽 (@ANPNL05) October 20, 2020