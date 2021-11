Paty Navidad niega haber tenido Covid

Paty Navidad negó que haya tenido Covid y aseguró que solo estuvo hospitalizada por una “neumonía doble”, e insistió en que no se vacunará, debido a que ella es una “mujer fuerte”.

Durante el evento de TV Azteca en los Premios de la Radio, Paty Navidad reconoció haber estado grave pero aseguró que si llegó al hospital fue por un problema de oxigenación, no de Covid.

Asimismo dijo que no tenía que haber estado en terapia intensiva y que en caso de haber sido necesario no hubiera aceptado recibir oxigenación suplementaria.

“Si hubiera permitido que me intubaran, sin ser necesario, probablemente no estaría aquí” , dijo la actriz, quien participó en ‘Los Premios de la Radio’, una gala para premiar a lo mejor de la música regional mexicana.

En su encuentro con los medios, destacó que el motivo por el cual acudió al hospital fue porque varios de sus compañeros del programa sí presentaron síntomas.

“Yo nunca tuve síntomas, excepto el día 15. Lo malo lo pasé dentro del hospital porque me pusieron litros de esteroides y de cortisona que todavía me traen hinchadísima. Además, me sacaban cuatro o cinco tubos de sangre todos los días, entonces, sí salí de ahí muy débil”, remarcó.