Paco de Miguel asegura que Lolita Cortés sí lo conoce aunque lo niegue

Después de que se publicara la entrevista que ofreció Lolita Cortés al ‘Escorpión Dorado’, donde la ‘Jueza de Hierro’ negó conocer a Paco de Miguel, el comediante respondió con sorpresa ante estas declaraciones.

Fue este viernes cuando Alejandro Montiel publicó su entrevista al volante con Lolita Cortés, donde le da vida a su polémico personaje el ‘Escorpión Dorado’ y en esta ocasión arremetieron en contra del realizador de contenidos.

Durante sus declaraciones Lola Cortés negó rotundamente conocer a Paco de Miguel.

“Tienes toda la razón yo no lo conozco y digo en presente, no lo conozco, porque nunca nos han presentado, no conozco su trabajo, lo poco que vi fue la vergüenza que hizo en el foro, porque además, déjame te digo, para toda la gente que piensa que es simpático y chistoso el señor, que me pareció verdaderamente, y ni siquiera desagradable, o deleznable, no existió, no logró nada en mi”, expresó Lolita.