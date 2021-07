La deportista Odalis Santos muere tras someterse a tratamiento

A través de redes sociales ha trascendido la muerte de una deportista e influencer mexicana llamada Odalis Santos Mena, quien perdió la vida tras someterse a un tratamiento estético con el fin de controlar la sudoración en las axilas.

La también fisicoculturista compartió a través de sus historias breves de Instagram una campaña que realizó con la empresa ‘Skin Piel’, donde se realizaría el tratamiento ‘Mira Dry’.

Incluso Odalis se grabó dentro de la clínica donde le explican el proceso del tratamiento que le promete sería seguro y fácil, sin embargo, todo salió mal y lamentablemente tuvo un paro respiratorio y perdió la vida al no recibir asistencia profesional durante su intervención.

De acuerdo a medios locales, su familia denunció los hechos ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, donde se abrió una carpeta de investigación ya que consideran que la clínica fue negligente ya que no cuenta con los requisitos de salud que la Cofepris solicita ante una emergencia médica y además que el personal que la atendió no eran médicos sino empleados quienes no tomaron las medidas necesarias para el tratamiento.

A través de las redes sociales de la periodista Ahtziri Cárdenas, se difundió una entrevista realizada a Víctor Carreño, la pareja de Odalis y Blanca Tovar, una abogada que está pidiendo justicia por la joven de 20 años.

