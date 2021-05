Noelia revela abuso por parte de un maestro

La cantante de origen puertorriqueño levanta nuevamente la voz después de quince años de haber confesado que su padrastro la violó. Esta ocasión Noelia revela abuso que vivió cuando estaba más pequeña.

Recientemente, Noelia confesó que un maestro de educación física fue uno de los primeros hombres en abusarla cuando tenía solamente nueve años de edad. Fue durante una entrevista para el programa ‘Suelta la sopa’ que la cantante dio detalles de todos estos que sufrió incluso por su madre Yolandita Monge.

“Lo que pasa es que a mi me pasó primero a los nueve años y no fue con él. A los nueve años un maestro de educación física me ultrajo, estas personas que ubican a niños con vacíos para violarlos o para usarlos”, detalló Noelia que este maestro la amenazó de muerte.