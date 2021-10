Christian Nodal responde si hubo boda con Belinda

El romance entre Christian Nodal y Belinda ya lleva poco más de un año y aunque su relación ha estado en medio de varias polémicas desde que inició, recientemente se especuló que habían contraído matrimonio en España.

Esto después de los rumores de una supuesta ruptura que después de varios días se despejaron y aunque la pareja ya presentó su nueva colaboración juntos con el vídeo de “La Sinvergüenza”, en el que Belinda trabajó como directora, no habían aclarado los rumores sobre el supuesto enlace matrimonial.

“Que si estoy casado ahorita, ojalá estuviera casado ahorita. Yo me muero por casarme con mi amor, pero no, todavía no. No nada más es la agenda, yo creo que es una preparación y hay que tener un estado emocional, y todo. O sea, son muchas cosas, no solo una cosa y ahorita estoy muy emocionado también porque estamos estrenando sencillo”, detalló Nodal.