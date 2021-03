Niurka confiesa que está completamente enamorada

Aunque desde hace un par de semanas se ventiló el inicio de esta relación, a su llegada a la Ciudad de México, Niurka confesó que está enamorada.

La vedette regresó de Mérida, y explicó cómo ha vivido su romance con el cantante Marco Peña ‘El Mero Mero’. Aunque es 18 años menor que ella, Niurka confiesa que está muy ilusionada con esta nueva relación.

Niurka participó en el más reciente vídeo oficial del cantante, el cual será estrenado este lunes. Y promete ser uno de los más sexys donde mostrarán la química que comenzó desde el inicio así como lo describió la bailarina en su reciente entrevista.

“Estoy gozando y estoy muy divertida. Claro que va en serio y yo no juego, para mi es importante vivir un día a la vez. Yo creo que todos tenemos la oportunidad y a los dos no llegó, la pasamos bien, nos divertimos, somos como dos niños traviesos”, explicó Niurka que aunque la contrató para el clip, su relación fue espontánea y nadie forzó a nadie.

En la misma entrevista Niurka simplemente bromeó sobre otros temas y regresó a su tema actual que es Marco Peña. Aclarando que no él no está robándole dinero, al contrario la está consintiendo mucho y paga todo le pagó todos los gastos para el viaje que realizó a la Ciudad de México.

“Estoy enamorada, porque estoy muy contenta, alborotada, siento maripositas en el estómago” y sobre otros temas como el problema que tuvo Marco con Diana Golde, se limitó a decir que ella solamente hablará de cómo le está yendo “yo estoy feliz, a mi en la fiesta me está yendo muy bien, me está tratando como una reina, me prepara todo, me consiente como si tuviera 15 años”, confesó.