Ninel Conde presume su enorme anillo de compromiso

La actriz ofreció una entrevista en exclusiva para revelar que está comprometida desde hace una semana con Larry Ramos, su nueva pareja sentimental, con quien ha compartido los últimos meses diferentes viajes.

En entrevista para la Revista People en español, que Ninel Conde anunció su compromiso y dio detalles de cómo le pidió matrimonio Ramos, petición que ocurrió durante su cumpleaños número 44 que celebró el pasado 28 de septiembre.

Además relató que se enamoró del empresario desde que lo conoció en una cena en Miami, a pesar de que sabe perfectamente que Ramos está envuelto en pleitos legales y una acusación de no pagar la manutención de un hijo en México, está decidida a llegar al altar con el empresario ya que dio detalles de su romance.

“Es simpático, divertido, supercariñoso, protector. Me ha apoyado al ciento por ciento moral y económicamente. Tiene superritmo, como buen colombiano. Nos ponemos de acuerdo superrápido, no me cela, me apoya en todo, en mi trabajo. Es supertrabajador, responsable, culto, egresado de Harvard y supermaduro emocionalmente”, explicó para la revista, mencionando que el viaje a Turquía fue un regalo por su cumpleaños pero jamás se imagino que le entregara un anillo de compromiso.