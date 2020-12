Ninel Conde no vio a su hijo Emmanuel en Navidad

El pasado 15 de diciembre Ninel Conde insistía en volver a ver a su hijo para Navidad, sin embargo, no atendió la llamada virtual para la convivencia que tenía programada por el Centro de Convivencia.

De acuerdo al programa ‘Ventaneando’, la actriz tenía programada esta convivencia virtual con su hijo Emmanuel el mismo día que viajaba a Veracruz con Larry Ramos.

Después de esta polémica, Ninel decidió tomar su cuenta de Instagram para explicar que Giovanni Medina no la dejó ver a su hijo en Navidad y que a pesar de que se quedó en la Ciudad de México, con la esperanza de reencontrarse con Emmanuel.

“Han habido tantas cosas que ya no me ha interesado aclarar, pero creo que hoy es importante. Mi equipo de redes subió una foto, en un barco, mía en la playa y ahora hay medios que se lo toman muy a la ligera y dan noticias falsas diciendo que yo estoy en la playa, bueno yo me quedé en Méexico, con la ilusión de poder abrazar a mi hijo, pero bueno, creo que en el corazón de su papá no está ese deseo, esa voluntad, le escribí no me contestó, me ignoró”, detalló.