Mujer de 90 años es la primera en recibir la vacuna de Pfizer

Hace unas horas se confirmó a través de redes sociales que una mujer de 90 años fue la primera en recibir de manera oficial la vacuna contra coronavirus, la cual fue aprobada recientemente por Reino Unido.

La vacuna fue fabricada por Pfizer y BioNTech y la mujer fue identificada como Margaret Keenan, quien fue vacunada en el Hospital Universitario de Coventry y aseguró sentirse privilegiada, tras los ensayos clínicos.

Personas de la tercera edad y personal médico, serán las primeras en recibir la dosis dentro de la campaña de vacunación británica, pero gobiernos de diferentes países, implementarán la misma medida.

En Reino Unido habrá más de 40 millones de dosis, que serán repartidas entre 20 millones de ciudadanos, a diferencia de México, que planea solo adquirir 125 mil dosis de la vacuna Pfizer, la cual no alcanzará para vacunar a todo el personal médico de hospitales públicos y privados.

Mientras tanto Boris Johnson, primer ministro británico se ha mostrado agradecido con los científicos que han logrado crear esta vacuna y también a quienes participaron en los ensayos clínicos.

'I can’t thank May and the NHS staff enough who have looked after me tremendously, and my advice to anyone offered the vaccine is to take it — if I can have it at 90 then you can have it too!' pic.twitter.com/mlIwvp6g0f

— NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) December 8, 2020