Jaime Camil comparte carta de despedida para Jaime Camil Garza

Este fin de semana se dio a conocer que Jaime Camil Garza murió de septicemia, una infección grave y potencialmente mortal, ya que hay presencia de bacterias en la sangre, preocupando a amigos, seguidores y familia.

Jaime Camil e Issabela solo habían compartido imágenes y algunas palabras que sin duda, conmovieron a sus seguidores, pero fue hasta ayer por la noche que finalmente el actor habló respecto a la pérdida del empresario.

Confirmó que aunque fue privilegiado por lo materia, también tuvo grandes vivencias que otro niño no habría tenido junto a sus hermanos Kali, Erica, Melissa, Alexia y Jorge.

“Gracias, vuela, ve a abrazar a los amigos que se te adelantaron y miéntale la madre al ‘encargado’ por este 2020 porque sé que sin duda así te vas a llevar con él y lo vas a traer en chinga. Te lloro, te rio, te reclamo, te extraño, te huelo y te abrazo en cada respiro sé que el tiempo me ayudará a entender que quizá ya no haya respuesta cuando te diga Pá, ya no me rascarás la espalda cuando me acueste arriba de ti (sí, desde luego lo seguía haciendo), pero sé que en cada sentimiento ahí estarás y me escucharás siempre y seguramente te reirás mucho de todo. Mi nombre es Jaime Camil y les aseguro que palidezco ante el verdadero, original. Te amo”, se lee en parte de la carta que ha conmovido a todo el medio del espectáculo.