Muere Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters

La noche de este viernes 25 de marzo se dio a conocer la inesperada muerte de Taylor Hawkins, baterista de la banda de rock Foo Fighters.

Fue a través de un comunicado que la misma banda estadounidense publicó a través de su cuenta de Twitter donde se dio a conocer la lamentable noticia.

Aunque las causas de la muerte no han sido revelados, el reporte policial señala que “la causa de la muerte se encuentra por establecer, de acuerdo con versiones de allegados, el deceso podría estar asociado al consumo de sustancias estupefacientes”.

Medios de Colombia, país donde se encontraba la agrupación para su participación en el Festival Estéreo Picnic, informaron que Taylor Hawkins, de 50 años de edad fue encontrado sin vida en un hotel de Bogotá.

Además las primeras versiones indican que el músico presentó un dolor en el pecho por lo que personal del hotel Casa Medina, llamó a urgencias, sin embargo cuando llegaron los paramédicos en la ambulancia, el artista ya había fallecido.

Durante el festival se publicó un mensaje en las pantallas gigantes sobre la muerte del músico lo que ocasionó que los asistentes guardaran silencio, incluso colocaron velas en el escenario donde se suponía que tocaría Foo Fighters.

The stage in Bogotá, Colombia, where this Friday night (March 25), the Foo Fighters would play. Candles on stage, in memory of Taylor Hawkins. pic.twitter.com/HT0oN0elN7

— Luis Alcantar (@surrealboy) March 26, 2022