Muere Jessica Campbell de manera inesperada

La actriz Jessica Campbell falleció a sus 38 años de manera repentina e inesperada el pasado 29 de diciembre.

De acuerdo al portal especializado en noticias del espectáculo TMZ, la actriz perdió la vida en Portland, Estados Unidos, hace poco más de dos semanas, pero recientemente se reveló la noticia por la familia de Campbell.

Los familiares de Jessica aún esperan los resultados del médico forense del condado de Multnomah y determinar las causas de la repentina muerte. Sarah Wessling, prima de Cambell, declaró sobre el día de su muerte y aseguró al regresar a casa para visitar a su madre y a su tía entró al baño pero nunca volvió salir.

Al encontrarla en el suelo su familia intentó reanimarla así como el personal de emergencias pero no tuvieron resultados. También se recogió el testimonio sobre el estado de salud previo a su muerte y se sabe que días previos Jessica tuvo molestias relacionadas a un resfrío aunque nunca se confirmó si tuvo COVID-19.

Jessica Campbell dejó la actuación y actualmente se dedicaba a la medicina naturópata. Es reconocida por su participación en las series ‘Freaks and Geeks’, ‘The Safety of Objects’ o ‘Junk’ y también en la película ‘Election’, donde compartió créditos con Matthew Broderick, Chris Klein y Reese Witherspoon, quien escribió un mensaje en Twitter para despedirse de ella.

So heart broken to hear this. Working with Jessica on Election was such a pleasure. I’m sending all my love to Jessica‘s family and loved ones. https://t.co/xEt6bOwWqE

— Reese Witherspoon (@ReeseW) January 13, 2021