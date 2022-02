Muere Ivan Reitman, director de ‘Ghostbusters’

La muerte del director de las primeras películas de ‘Ghostbusters‘ se dio a conocer el sábado a través de un comunicado de prensa que envió su familia, en el que se despidieron del realizador.

Ivan Reitman falleció a los 75 años, aunque por el momento no se han dado a conocer las causas del deceso, la carta fue firmada por sus hijos Jason Reitman, Catherine Reitman y Caroline Reitman.

A través de las redes sociales, usuarios han mandado sus condolencias

I am deeply saddened by the loss of Ivan’ Reitman. Truly a great man and filmmaker who I had honor and privilege of knowing and working with. Deepest condolences to Jason and the entire family. May he RIP #jasonReitman

See you on the other side. Rest In Peace Ivan Reitman 10/27/46 – 2/12/2022 pic.twitter.com/Bd9O5DkDz7

We *just* interviewed Ivan Reitman 😭😭😭 Like, I was on an actual call with him, we were interviewing him about Ghostbusters: Afterlife 😭😭😭

He truly passed the Proton Pack to Jason ❤️ RIP pic.twitter.com/4QphQaMgP6

