Montserrat Oliver revela si su esposa siente celos de Yolanda Andrade

La conductora, Montserrat Oliver confesó que le ha pedido a Yolanda Andrade que mida sus palabras con sus declaraciones.

Y es que fue cuestionada por la prensa sobre los celos de su pareja, incluso aseguró que ha tenido problemas por los comentarios que hace Andrade de repente.

Como recordarás, la relación amorosa que tuvieron Yolanda Andrade y Montserrat Oliver fue una de las más polémicas pero han sabido llevar una amistad y comparten programa juntas, sin embargo desde hace unos años las declaraciones de Andrade han causado conflictos entre la rubia conductora y su pareja.

Fue para el programa ‘De primera mano’ donde fue cuestionada por su matrimonio con la modelo y fotógrafa Yaya Kosikova, durante un evento especial de una revista mexicana.

“Obviamente sí he tenido muchos problemas que no le han gustado y todo, pero ya aprendió a ignorar y que le entre por un oído y le salga por el otro y tratar de no prestar atención”, dijo.