Millie Bobby Brown rompe en llanto por culpa de una fanática

Millie Bobby Brown siempre ha destacado por tener una relación cercana con sus seguidores, sin embargo, en un reciente encuentro con una fanática tuvo una terrible experiencia y decidió compartirlo con todos sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Millie Bobby Brown confirmó que mientras estaba realizando unas compras con su mamá, una fanática le preguntó si era la actriz de ‘Stranger Things’ ante la respuesta positiva, pidió grabarla, no para enviar un saludo, solo filmarla.

“A ver, para qué quería un vídeo solo mío. No de las dos, si no mío. En el fondo, no tengo que justificarme ante nadie si no quiero hacer algo”, declaró en un en vivo de Instagram.