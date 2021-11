Michelle Vieth recuerda la filtración de su vídeo íntimo

El programa de YouTube que Yordi Rosado emprendió ha cobrado fuerza en la plataforma, sobre todo por la manera en la que logra entrevistar a sus invitados.

Pará su último programa Michelle Vieth fue su invitada y durante la conversación habló de su trayectoria, pero también recordó la polémica que vivió por la filtración de su video sexual de 2004, justo en el momento de su divorcio de Héctor Soberón.

“El día que yo tomé el avión para ir a Puerto Vallarta me encuentro a una reportera en el mismo avión y la saludo: ‘Vengo a cubrir no sé qué concierto’. Llegamos con el juez, ambos con nuestros abogados (para firmar el divorcio), y al momento de que salgo con mis abogados me encuentro a esta reportera y me dice: ‘Hay un rumor de una filtración de un vídeo’, acaba yo de firmar”, relató la actriz y enfatizó que no le temía a nada.