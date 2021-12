Michelle Salas siente un “vacío” por el estado de salud de Silvia Pinal

Michelle Salas siente un “vacío” por el estado de salud de su abuelita, Silvia Pinal. La joven modelo se pronunció por primera vez luego de que se diera a conocer que la diva del cine mexicano tuvo que ser llevada a urgencias.

La nieta de Doña Silvia utilizó sus redes sociales para invitar a todos su seguidores a continuar con las medidas sanitarias correspondientes.

Esto luego de que se hiciera público el contagio de su abuelita a sus más de 80 años de edad.

La influencer de belleza no dudó en viajar a la Ciudad de México para pasar la cena de Nochebuena y Navidad junto a su familia desde el pasado miércoles.

No obstante, la dinastía Pinal recibió un fuerte golpe cuando la matriarca de la familia fue internada esta semana, por lo que la celebración navideña estuvo incompleta.

“Esta Navidad no encuentro tantas palabras como me gustaría ya que hay un pequeño vacío en mí. Y aunque estoy tranquila de que todo está bien. La falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mí”, comentó en Instagram.