Michelle Renaud sufre aparatoso accidente montando a caballo

La actriz vivió momentos de pánico después de galopar un caballo y compartió imágenes previas al accidente, que ella misma asegura, sentía que se iba a morir.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Michelle Renaud compartió la “Crónica de una caída anunciada”, en donde confesó que venció un miedo al montar un caballo y a pesar de sentir que dominaba al animal, este le terminó dando una gran lección.

“Ayer le perdí el miedo a los caballos al 100%, después de galopar y sentirme la jinete más pro del mundo, se me hizo fácil aprender a repararlo ( qué se levante en 2 patas) bueno me sentía orgullosa de mi y cuando me confié el caballo me dio una gran lección. Me hizo como trapo y me enseñó quien manda en los vídeos se relata el accidente”, escribió Michelle Renaud en la descripción de la publicación.

Afortunadamente, esta aterradora vivencia no pasó a mayores y explicó que logró parar cinco veces al caballo pero el animal intentaba tirarla.

Michelle compartió los testimonios de quienes estaban cerca de la escena.

Finalmente, mostró la manera de recuperarse de tremenda caída.

“La hieloterapia es LO MÁXIMO, ayer saliendo del hospital, porque por ser caída de alto impacto me tuvieron que hacer tomografía, resonancia, placas etc ( no me rompí NADA arriba el veganismo) saliendo me dolía todo el cuerpo, (cuello, espalda, cadera, piernas y sobre todo mis tobillos) llegué a casa y me metí a la tina con hielos , les juro que por arte de magia se me bajo todo el dolor al 60% si no es que más y ya ni me he tenido que tomar ningún medicamento de los varios que me recetaron”, aseguró.