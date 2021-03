Michelle Renaud se pica la cara con un alfiler y le queda enorme cicatriz

La actriz apareció desde hace un par de días en Instagram con una herida en su rostro. Incluso despertó la preocupación de sus más fieles seguidores quienes le comenzaron a preguntar qué le sucedió.

Finalmente, a través de sus historias breves Michelle Renaud explicó qué le sucedió muy cerca de mejilla.

“Oigan estoy recibiendo más mensajes de que qué carajos tengo aquí, que cuando me quité los implantes, terminé, lo más importante es qué tengo aquí. Tengo tres puntos vean, me tuvieron que coser, porque me piqué con un alfiler, nunca lo hagan, el alfiler tenia negro, me quedó como tatuaje y me tuvieron que cortar esa parte de la piel”, detalló.