Michael Douglas revela que ha empezado a perder su memoria a corto plazo

El actor es el hijo del legendario Kirk Douglas, quien falleció el 5 de febrero de 2020 y ha sido acreedor a dos premios Oscar, durante su trayectoria en Hollywood ha demostrado ser también un grande en la industria cinematográfica, como lo hizo su padre en el cine clásico.

Sin embargo, recientemente Michael Douglas reveló en una entrevista que está empezado a perder su memoria a corto plazo. Padecimiento que lo tomó por sorpresa durante el confinamiento.

“A lo largo de la pandemia, en la que he pasado mucho más tiempo haciendo básicamente nada en el sofá, me ha sorprendido la cantidad de energía que he perdido. Y mi memoria a largo plazo está bien, pero a corto plazo… no tanto. Lo estoy investigando”, explicó el actor de 76 años a la revista revista ARRP.