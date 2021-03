¿Michelle Salas está felizmente casada?

Silvia Pinal ha viralizado recientemente una entrevista para ‘Venga la Alegría’, donde confirmó una noticia inesperada de su bisnieta, Michelle Salas.

Luego de ser vacunada contra la COVID-19, la actriz dio una entrevista, donde confirmó que a pesar de todos los pronósticos le había ido muy bien en esta segunda ocasión.

Asimismo reveló cuál es su postura respecto a la reconciliación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, asegurando que pronto llegarán a un acuerdo que dará paz a ambas famosas.

Pero lo que llamó la atención, fue al asegurar que Michelle Salas estaba en España con su esposo, ya que se sabía que la modelo no tenía ninguna relación, o al menos eso suponían los seguidores de la dinastía.

“No le he hablado últimamente, no sé si donde anda… ¡Ah se fue con su marido a España! No, esa fue Michelle, ella es la que anda en España”, declaró entre risas.