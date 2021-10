Mel Gibson se une a la saga de John Wick

Este inicio de semana, el nombre de Mel Gibson se convirtió en tendencia debido a que se ha anunciado que será el protagonista de una serie precuela de la saga de John Wick que se estrenará en Starz Play.

De acuerdo al portal Variety, la serie se llamará ‘The Continental’ y tendrá lugar años antes de los eventos que se vieron en las películas que protagonizó Keanu Reeves y se desarrollarán en el hotel de Nueva York que es un refugio para asesinos.

En la serie se explorará el origen que está detrás de este hotel y que se convirtió en pieza central del universo de John Wick, a través de un joven Winston Scott, quien trazará un curso mortal para apoderarse del hotel, aunque no se sabe quién lo interpretará.

