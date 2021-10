Matthew McConaughey considera postularse como gobernador

El reconocido actor, Matthew McConaughey sigue considerando postularse como gobernador de Texas, sin embargo, políticos de Texas han advertido que si se involucra en estos temas las personas podrían llegar a odiarlo.

De acuerdo al portal The Hollywood Reporter, el actor no estaría hablando en serio ya que, según informan fuentes cercanas, McConaughey no está recaudando fondos ni organizando su campaña política, pero eso no significa que al último momento se postule como gobernador de uno de los estados más poblados del país.

Y es que durante el último año, Matthew McConaughey ha jugado con la idea de postularse para gobernador: “Bueno, gracias. Lo estoy midiendo. Mira, va a ser en alguna capacidad. … Yo solo… soy más un estadista poeta y filósofo que un, per se, político categórico”, expresó en un reciente episodio del podcast del New York Times con Kara Swisher ‘Set it Straight: Myths and Legends’ publicada el 7 de octubre.

En caso de que el actor nacido en Texas de 51 años se llegue a postular estaría en contra del demócrata Beto O’Rourke, así como del actual gobernador Greg Abbott, esto lo indicó el diario Houston Chronicle. Incluso el actor sabe que su lucha por convertirse en político es cómo seguir siento también un artista.

“Tengo que seguir siendo un artista. Me he ganado mi derecho a disfrutar de esa parte de la vida del sábado por la noche, de esa parte de la vida de la música. Tiene que tener música. Ya sabes lo que quiero decir. Soy muy bueno siendo diligente, los lunes por la mañana, práctico, estructurado, soy todo eso. Pero tengo que seguir siendo un artista en lo que hago”, añadió en el mismo podcast.

