María León hace del ‘longboard’ su nuevo pasatiempo

La actriz y cantante compartió con sus más fieles seguidores una de sus nuevas aficiones.

Y es que no es una sorpresa que María León se establezca nuevos hobbies, ya sabemos que es una experta en el Pole Dance y en otras disciplinas para mantener su figura de impacto. Ahora la también bailarina decidió aprender a patinar en una longboard.

“Hoy aprendí esto. No he azotado aún pero amo aprender siempre cosas nuevas y les quiero compartir mis pininos y mi proceso, ( y cuando pase, mis caídas también 🤷🏽‍♀️😅). Siempre he pensado que aprender cosas nuevas nos mantiene [email protected], [email protected] y con la energía fluyendo. ¡[email protected] amo!🥰”, se puede leer en la descripción del clip.