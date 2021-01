Sofía Rivera y Eduardo Videgaray aún desconocen si tienen COVID-19

En los últimos días trascendió que Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray estaban confundidos con los resultados de las pruebas para detectar si tienen coronavirus. A través de su cuenta oficial de Instagram la conductora reveló que por el momento no saben si tienen el virus.

Los conductores informaron durante la semana que se han estado realizando pruebas constantes debido a que regresaron de un viaje y no quieren poner en riesgo a ninguna persona que sea cercana a ellos, sin embargo dejaron ver su inconformidad con los resultados de los test que se han realizado.

“Estamos confundidos, estresados y decepcionados, no sabemos qué onda, ya no sabemos qué creer y en qué confiar. No tenemos ningún síntoma, nos sentimos perfectamente. Vamos a estar aislados de aquí al viernes y nos haremos una prueba en el Hospital Ángeles”, relataron en una historia breve durante esta semana.