María León cautiva a sus seguidores sin sostén desde su cama

La actriz y bailarina volvió a sorprender a sus más fieles seguidores de Instagram al compartir una sexy fotografía en la que apareció posando más sexy que nunca desde su cama.

María León se ha caracterizado por explotar su imagen a través de su cuenta verificada de Instagram donde comparte las postales más candentes presumiendo su figura que es el resultado de las diversas disciplinas que practica.

María León además compartió una reflexión en la postal en la que aparece posando desde su cama usando una sexy lencería y sin sostén.

“Querido cuerpo: Ya sé que te tengo todo adolorido pero quiero darte las gracias porque me permites volar; me sanas el alma, y me demuestras que puedes ir más allá de la mente. Aguantas mis desveladas, malpasadas, mezcaleadas y los golpes del camino, y me regalas los momentos mas exquisitos de la vida: comer, cantar, sentir, amar, bailar… Prometo cuidarte más; apapacharte, descansarte , darte tiempo para sanar, y quedarme solo donde te amen bonito. María. P.D. Te Amo”, escribió la cantante.