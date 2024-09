Maggie Smith, la inolvidable Profesora McGonagall de ‘Harry Potter’, fallece a los 89 años

Este viernes, el mundo del entretenimiento sufrió una pérdida irreparable con la partida de Dame Maggie Smith, reconocida actriz británica que dio vida a la icónica Profesora Minerva McGonagall en las películas de Harry Potter y a la condesa viuda de Grantham en Downton Abbey. Smith falleció a los 89 años en un hospital de Londres, rodeada de su familia.

Sus hijos, Chris Larkin y Toby Stephens, emitieron un comunicado a través de su publicista, Clair Dobbs, en el que expresaron: “Deja dos hijos y cinco nietos amorosos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela”. La familia agradeció al personal del Hospital Chelsea y Westminster por su incondicional apoyo y cuidado durante los últimos días de vida de la actriz.

Una carrera legendaria

Publicidad

Publicidad

Maggie Smith, cuyo nombre completo era Dame Margaret Natalie Smith, nació el 28 de diciembre de 1934 en Ilford, Inglaterra. Con una carrera que abarcó más de seis décadas, la actriz participó en más de 50 películas, numerosas obras teatrales y series de televisión, consolidándose como una de las actrices más destacadas del Reino Unido.

Ganadora de múltiples premios, Smith recibió dos Oscar, tres Globos de Oro, cuatro Emmy y un Tony, entre otros prestigiosos galardones. Su primera nominación al Oscar llegó en 1965 por su interpretación en Otelo, y ganó su primera estatuilla en 1969 por The Prime of Miss Jean Brodie. En 1978, se llevó su segundo Oscar por California Suite, donde compartió pantalla con Michael Caine, quien dijo: “Maggie no sólo robó la película, sino que cometió un hurto mayor”.

Últimos años y legado

A pesar de su lucha contra el cáncer de mama en 2008, que logró superar, Maggie Smith continuó trabajando hasta el final de sus días. Su última aparición en cine fue en The Miracle Club el año pasado, en la que compartió créditos con Kathy Bates y Laura Linney.

Smith no sólo fue un referente en la pantalla, sino también en el escenario. Debutó en Broadway en 1952 y dejó una marca indeleble en el teatro británico, con actuaciones memorables como Lady Bracknell en La importancia de llamarse Ernesto y su aclamada interpretación en Tres mujeres altas de Edward Albee.

Una despedida conmovedora

Con su fallecimiento, el mundo del entretenimiento se despide de una artista de inigualable talento. Maggie Smith, quien fue nombrada Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico en 1990 por la reina Isabel II, deja un vacío imposible de llenar en el corazón de sus seguidores y en la historia del cine y la televisión.

Hoy, la recordamos no sólo por sus extraordinarios personajes, sino por su gran legado y contribución a las artes. Descanse en paz, Dame Maggie Smith.