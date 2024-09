Andrea Rodríguez productora de ‘Hoy’, responde a Mariana Echeverría: “Yo no la insulté”

¡La polémica sigue creciendo! Después de las fuertes declaraciones de Mariana Echeverría, quien aseguró haber sido humillada y ofendida por la productora Andrea Rodríguez en su visita al programa Hoy, la respuesta no tardó en llegar. Andrea Rodríguez rompió el silencio a través de sus redes sociales y desmintió categóricamente las acusaciones.

Todo comenzó cuando Mariana Echeverría, cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México, reveló en una transmisión en vivo que, tras su salida del reality, se sintió atacada durante su participación en el matutino de Televisa. Según Echeverría, fue recibida con una “Santa Inquisición” por parte de las conductoras, quienes la juzgaron por comentarios hechos sobre su excompañero de reality, Arath de la Torre. Pero lo más grave vino después, cuando la conductora aseguró que Andrea Rodríguez la insultó, llamándola “pendeja” frente a todos los presentes en el foro.

Mariana afirmó que no se dio cuenta de la ofensa en el momento, pero tiempo después le informaron lo que había sucedido. “Me aguanté la humillación”, dijo Echeverría, lamentando la forma en que fue tratada por quienes consideraba compañeras de trabajo.

Ante el revuelo en redes sociales, Andrea Rodríguez no dudó en responder. A través de un video en su cuenta de Instagram, la productora del programa Hoy negó rotundamente haber tenido algún tipo de contacto con Mariana durante su visita al foro. “Quiero aclarar algo para toda la gente que me empezó a escribir: Yo tengo más de tres meses de no ver a Mariana Echeverría”, aseguró Rodríguez.

La productora explicó que, el día que Echeverría asistió al programa, ella se encontraba en la cabina y no tuvo oportunidad de estar presente en la entrevista. “Me quedé en la cabina, no subí al foro hasta 40 o 50 minutos después de su participación”, aclaró, además de enviarle un mensaje a Mariana: “Le mando un beso y le deseo mucha suerte”.

Hasta el momento, Mariana Echeverría no ha vuelto a responder a las declaraciones de Andrea Rodríguez. Sin embargo, la conductora ya había expresado su deseo de no regresar a programas donde se sintió atacada, reafirmando que prefiere enfocarse en su familia tras su salida de La Casa de los Famosos.

¿Qué opinan de esta controversia? ¿Habrá una nueva respuesta de Mariana Echeverría o la situación quedará en el aire? Estaremos atentos para mantenerlos informados sobre el desenlace de este enfrentamiento en el mundo de la televisión. ¡No se despeguen de sus pantallas!