Sian Chiong explota y amenaza con abandonar La Casa de los Famosos tras perder en la prueba por la salvación

Este jueves 12 de septiembre, la tensión en La Casa de los Famosos México 2 llegó a su punto más alto, luego de que Sian Chiong, actor y modelo cubano, protagonizara un momento lleno de frustración tras perder en la reñida prueba por el robo de la salvación.

El enfrentamiento fue contra el conductor Arath de la Torre en un juego de dominó con piezas gigantes, donde ambos lucharon hasta el final. El duelo estuvo tan cerrado que La Jefa tuvo que recurrir a la repetición desde distintos ángulos para aclarar que Arath había sido el ganador. Esta derrota desató una ola de emociones en Sian, quien no pudo evitar expresar su enojo y frustración al sentirse responsable de su propio error.

“Me da impotencia perder por mí. Perder, yo… Yo perdí porque puse mal una ficha. Por imbécil”, declaró el cubano, visiblemente afectado. A pesar de los intentos de sus compañeros Agustín Fernández, Briggitte y Gala por consolarlo, Sian no lograba calmarse. El modelo confesó que, al estar preocupado por el futuro, olvidó concentrarse en el presente, lo que lo llevó a cometer el error que ahora lo tiene en la cuerda floja.

Pero la situación escaló rápidamente. Durante la madrugada del viernes 13, Sian, aún furioso, reveló a Mario Bezares y a Agustín que estaba considerando abandonar la competencia si Agustín no lograba salvarlo de la placa de nominados. “Si no gano, me voy”, aseguró. Esta declaración preocupó a sus compañeros, quienes intentaron hacerle cambiar de opinión, pero el cubano se mantuvo firme en su decisión.

Por su parte, Arath de la Torre no se quedó callado y, al enterarse de la situación, comentó con firmeza: “No voy a bajar la guardia, ese wey se sube a la placa porque se sube”. El actor también reflexionó sobre la actitud de Sian, señalando que “hay que saber perder para saber ganar”, y sugirió que el cubano no estaba manejando bien su primera derrota.

La amenaza de renuncia de Sian ha puesto a todos en alerta, y la tensión en La Casa de los Famosos no podría ser mayor. Ahora, todas las miradas están puestas en Agustín, quien tendrá que enfrentarse a Arath para asegurar la salvación de su amigo. ¿Logrará salvarlo? ¿O veremos a Sian abandonar la competencia?