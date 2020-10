Luz María Zetina da positivo a COVID-19

Luz María Zetina confirmó a través de ‘Sale el Sol’ que dio positivo a COVID-19 y tras esto comunicó la noticia a sus compañeros y al público en general.

A través de un enlace, la presentadora confirmó que está en aislamiento y que no está en contacto con sus hijas, quienes están saludables hasta este momento.

“Empecé a tener síntomas así como que me cansaba mucho, me faltaba el aire, me daba tos a la hora de hacer ejercicio. Me hice la prueba para salir de dudas, salí positiva”, declaró la conductora a sus compañeros.