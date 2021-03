Luisito Comunica causa controversia al acudir a un club erótico

El Youtuber volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras sus más recientes publicaciones en sus historias breves de Instagram.

Y es que Luisito Comunica decidió pasar por un famoso club erótico en El Salvador, país a donde viajó recientemente y documentó como su visita con el presidente Nayib Bukele y el youtuber Fernanfloo. Además grabó en un cementerio.

Después del fenómeno paranormal que vivió en el cementerio pasó por el famoso ‘Lips Club Bar’. Lugar en el que le han hecho muchos memes y decidió pasar para documentarlo: “Pero bueno, amigos, para bajarme el susto, ese episodio de miedo, me trajeron a relajarme un rato al Lips. Claro que sí, me recomendaron mucho que lo viniera a conocer. Los memes eran verdaderos, vamos a explorarle, vamo’ a darle”.

Sin embargo, en otra historia aseguró que no entró al lugar y solo hizo la foto.

“No es cierto, es que vi que aquí en El Salvador me han hecho muchos memes. Así como de Luisito en el Lips, que el Lips es un club nocturno para caballeros y pues quise pasar a conocerlo, bueno no veníamos pasando y quise pasar”, expresó en otro clip explicando que no entró al lugar.

“Quiero hacer una aclaración importante porque siento que lo que acabo de subir podría tener repercusiones, alguna polémica por ahí. No entré al lugar, no me parecen graciosos esos lugares en lo absoluto. Lo que me pareció gracioso fue recrear un meme que se compartió mucho en El Salvador”, explicó.