Ve la lista de ganadores de los Billboard Latin Music Awards 2021

Este jueves se vivió la premiación que reconoce lo mejor de la música latina, los Billboard Latin Music Awards 2021 y la noche tuvo varios momentos que causaron revuelo en las redes sociales.

En la edición número 28 de esta premiación se llevó a cabo en el Watsco Center, Coral Gables, en Miami, Florida, Estados Unidos, y uno de los famosos que se llevó la noche fue Bad Bunny al ganar 10 premios, dentro de los que incluye el Artista del Año.

Pero también robó cámaras al compartir el escenario junto a Paquita la del Barrio quien se ganó de manera simbólica el premio a caballero de la noche por el gesto que tuvo con la cantante mexicana y su micrófono aunque lo llamó inútil en tono de broma.

Además Daddy Yankee fue incluido en el Salón de la Fama Billboard, convirtiéndose en el primer artista de música urbana en alcanzar esta distinción. Otro de los momentos más emotivos fue la presentación de Maná.

Una de las presentaciones más esperadas fue la de Camila Cabello quien sorprendió con un emotivo mensaje dedicado a sus compatriotas cubanos, al final de su performance en español.

“Para mi gente que sufre pero ya no calla. Para mi gente bella y mi tierra cubana. Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas; que ya no gritemos “patria o muerte, ciña oh, patria”. Patria y vida”.