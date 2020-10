Lauren Jauregui habla de su relación con Camila Cabello

Desde el inicio de Fifth Harmony, muchos seguidores de la agrupación notaron una increíble conexión entre Lauren Jauregui y Camila Cabello, dicha relación llevó a los fanáticos a crear historias, vídeos y fotografías como pareja.

Más tarde, esta relación se fortaleció luego de nombrarse ‘Camren’, un nombre que ocuparon muchas veces Lauren y Camila en fotografías o mensajes que se enviaban, el ‘shippeo’ fue tan fuerte, que sus seguidores crearon historias en Wattpad, donde siguen siendo de las más leídas.

Aunque ha pasado tiempo y ambas integrantes del grupo dejaron de frecuentarse y de hablar, recientemente Lauren habló acerca de esta relación y algunos fanáticos han decidido bajarse de esta aparente ilusión que fue una amistad llena de sinceridad y amor.

“Las personas pensaban que Camila y yo teníamos algo, y eso me hacía sentir muy incómoda, me hacía sentir ‘depravada’ porque yo era gay pero ella no era (…) Además no teníamos ese tipo de conexión, Camila y yo solamente éramos muy buenas amigas en ese tiempo y nos respetamos, nos mirábamos con amor, nos escuchábamos teníamos amor la una por la otra pero genuinamente como las amistades”, declaró Lauren en una entrevista con Becky G.