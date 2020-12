La serie ‘Dinosaurios’ llega pronto a Disney Plus

La famosa serie de los años 90’s regresará a la pantalla chica y esta noticia emocionó a la generación que creció viéndola.

Fue a través de la cuenta oficial de Twitter de la plataforma de streaming que se realizó el anuncio con una imagen en la que aparece un huevo y los ojos del bebé Sinclair, sobre las manos de Earl.

Gotta love this news! Earl, Baby, and the rest of the Sinclair fam are coming to #DisneyPlus. 🦖 Start streaming Dinosaurs on January 29. pic.twitter.com/Xaz08svFPb

— Disney+ (@disneyplus) December 15, 2020