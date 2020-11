La prima de Eleazar “N” le pide a Stephanie Valenzuela que perdone al actor

La tarde de ayer se llevó a cabo una audiencia a petición de la defensa de Eleazar “N” para suspender el proceso judicial y que pudiera salir en libertad. Finalmente se reveló que el actor seguirá su proceso en el Reclusorio Norte, hasta la próxima audiencia el 6 de enero de 2021.

Al salir de la sala de los juicios orales de la Ciudad de México, la prima de Eleazar, Yanira Díaz, quien acompañó a Melissa Sánchez, madre del actor, declaró para los medios de comunicación que su tía está muy mal emocionalmente y físicamente.

“Stefi no tengo el gusto de conocerte, pero de verdad yo creo que no se vale, no se vale lo que tú le estás haciendo a mi primo, sabes que te ama, te pido de verdad de corazón que lo perdones no, ya bastante enlozada tiene su vida, su carrera, entonces que sí lo pienses, y mi tía que está mala, ella venía con mucha emoción de que nos íbamos a llevar a Eleazar a la casa, pero pues no fue así”, detalló.